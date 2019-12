 تحطم طائرة مدنية وعلى متنها ركاب في جنوب امريكا

نشر نشطاء أمريكيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطعًا مصورًا لحظة تحطم طائرة صغير مدنية في جنوب الولايات المتحدة، الامر الذي اسفر عن قتلى وإصابة آخرين.

وأعنت شرطة ولاية نيوأورلنز الامريكية، عن خمسة قتلى وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إثر تحطم طائرة كانوا على متنها، أمس.

ويظهر في الفيديو المتداول على منصة "توتير"، ألسنة اللهب تتصاعد من مكان سقوط الطائرة في مدينة لافاييت.

ودعت شرطة الولاية السائقين بضرورة تجنب السير في مكان تحطم الطائرة الصغيرة، فيما باشرت بفتح باب التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv