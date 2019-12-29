نائب هولندي يعلن فوزه بمسابقة مسيئة "للنبي محمد"

أعلن النائب الهولندي "غيرت فيلدرز" صباح اليوم الأحد، بكل وقاحة فوزه بمسابقة رسم كاريكاتير مسيئة للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم".

وجاء ذلك خلال تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر الذي تم رفع الحظر عنه بعدما جمد قبل عدة أشهر.

وكان النائب "غيرت فيلدرز" طرح يوم أمس السبت مسابقة لرسومات كاريكاتيرية مسيئة للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم".

ودعا الناس للمشاركة في ارسال رسوماتهم الكاريكاتيرية".

وقال "فيلدرز": "إن حرية التعبير يجب أن تطغى على العنف والفتاوى الإسلامية" وفق زعمه.

Geert Wilders called on people to send in their Muhammad cartoons despite receiving a death threat for a similar plan last year. https://t.co/TROXlwB7sP — Times LIVE (@TimesLIVE) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩

يذكر أن "فيلدرز" ألغى في أغسطس/ آب العام المنصرم، مسابقة مماثلة للإساءة عن النبي محمد بعد اعتقال الشرطة الهولندية شابا هدد بقتله على خلفية موقفه المعادي للإسلام.

وأثارت محاولته آنذاك لتنظيم المسابقة الكاريكاتيرية احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي.

وحكمت محكمة هولندية الشهر المنصرم على رجل باكستاني بعشر سنوات خلف القضبان بتهمة التخطيط لاغتيال فيلدرز.

ويعيش فيلدرز المعروف باسم تسريحة شعره "البيروكسيدية" والتصريحات المتطرفة المناهضة للهجرة والإسلام في منزل آمن يحظى بالحماية من طرف الدولة الهولندية على مدار 24 ساعة.

ويعتبر الحزب، الذي يرأسه فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعدا بالبرلمان، في انتخابات 2017.