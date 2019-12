نائب هولندي يعلن فوزه بمسابقة مسيئة "للنبي محمد"

أعلن النائب الهولندي "غيرت فيلدرز" صباح اليوم الأحد، بكل وقاحة فوزه بمسابقة رسم كاريكاتير مسيئة للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم".

وجاء ذلك خلال تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر الذي تم رفع الحظر عنه بعدما جمد قبل عدة أشهر.

وكان النائب "غيرت فيلدرز" طرح يوم أمس السبت مسابقة لرسومات كاريكاتيرية مسيئة للنبي "محمد صلى الله عليه وسلم".

ودعا الناس للمشاركة في ارسال رسوماتهم الكاريكاتيرية".

وقال "فيلدرز": "إن حرية التعبير يجب أن تطغى على العنف والفتاوى الإسلامية" وفق زعمه.

Geert Wilders called on people to send in their Muhammad cartoons despite receiving a death threat for a similar plan last year. https://t.co/TROXlwB7sP