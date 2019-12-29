5 إصابات بينها خطيرة جراء عملية طعن قرب كنيس يهودي بنيويورك

أصيب فجر اليوم السبت 29/12/2019، 5 أشخاص على الأقل بعضهم وصفت جروحهم بالخطيرة، وذلك جراء هجوم بسكين استهدف منزل حاخام قرب نيويورك.

وأفاد المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على تويتر "ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعية قرب منزل حاخام حاسيدي" مضيفة "نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعنا إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون".

وقال يوسي غيستيتنر أحد مؤسسي الجمعية في منطقة وادي هيودسن ردا على أسئلة صحيفة "نيويورك تايمز" إن بين الضحايا ابن الحاخام، موضحا "كان هناك عشرات الأشخاص في المنزل، كان احتفالا بعيد الأنوار".

وقالت وسائل إعلام أميركية إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن الليلة الماضية في منزل قريب من كنيس في مونسي بنيويورك بالولايات المتحدة.

وأفاد مراسل تلفزيون "إن بي سي" أن شرطة نيويورك اعتقلت المشتبه فيه بعملية طعن داخل منزل الحاخام.

وقال ستيف ليبرمان مراسل "جورنال نيوز" في مقاطعة روكلاند إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء قرب معبد في فورشاي رود في مونسي.

وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة. ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة شرطة رامابو بشكل فوري على الوضع. وتقع مونسي على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي مدينة نيويورك.

وشهدت الولايات المتحدة عدة هجمات معادية لليهود في السنوات الماضية.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر جرت عملية إطلاق نار في متجر يهودي في مدينة جيرزي بضاحية نيويورك أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، فضلا عن قتل المهاجمين الاثنين.

واعتبرت الشرطة الهجوم "عمل إرهاب داخلي نابع من معاداة السامية والأفكار المعادية لقوات الأمن".