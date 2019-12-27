هل تنازلت مصر عن مقترحها بشأن سد النهضة؟

علقت الحكومة المصرية رسميًا اليوم الجمعة، على ما تتناقله بعض وسائل الاعلام عن تنازل القاهرة عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة في دولة إثيوبيا.

وتواصل مركز الاعلام الحكومي في مصر مع وزارة الموارد المائية والري للتأكد من الخبر لكن الوزارة نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأكدت الوزارة وفقًا لبيان مركز الاعلام الحكومي، أن لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد البيان على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد.

وتهدف مصر من تمسكها بهذه القواعد تحقيق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطرا جسيما على مصر.

فيما قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس قبل أيام: "إن تقاربا حدث في وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء خزان سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق وتشغيل السد".

ومن المقرر أن تلتقي الأطراف الثلاثة (مصر السودان اثيوبيا) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 29 من يناير المقبل في جولة مباحثات جديدة بشأن ملء وتشغيل السد.

ويتوسط سد النهضة أرضا شاسعة على الحدود السودانية، ويبعد نحو 900 كيلومتر شمال غربي العاصمة أديس أبابا. ويمتد على مساحة تبلغ 1800 كيلومتر مربع، ويعد أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وتخشى القاهرة أن يؤدي بناء سد النهضة لتراجع تدفق المياه في النيل الأزرق، الذي تعتمد مصر عليه في الحصول على 90 في المئة من مياهها.