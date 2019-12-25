الخارجية الروسية: جاري صياغة طبيعة العقوبات على أمريكا

على خلفية العقوبات الأمريكية لروسيا في إطار محاربتها للمشروع "السيل الشمالي -2"، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو قد توسع قائمة الأمريكيين الممنوعين من دخول الأراضي الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، لوكالة "إنترفاكس" اليوم الأربعاء، إن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية سيتم صياغته، وقد يكون على شكل توسيع قوائم الأشخاص الممنوع عليهم دخول روسيا"، مشيرا إلى أن موسكو لا تكشف عادة عن أسماء الأشخاص الذين تمنعهم من دخول روسيا.

وأضاف أن "الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطا في تفعيل هذا القرار من الأمريكيين، وغيره من المبادرات الخاصة بالعقوبات... عليهم ألا يأملوا أن يصلوا بلادنا، كما هو متاح للمواطن الأمريكي العادي".

وأشار إلى أن موسكو لن تستعجل في اتخاذ إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن عقوبات ضد مشروعي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.