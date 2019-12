شاهد: بومة تتخفى داخل شجرة عيد الميلاد

اختبأت بومة داخل شجرة عيد الميلاد الخاصة بإحدى العائلات الأمريكية، بعد أن اشتروها قبل أيام من متجر في مدينة جورجيا، الأمر الذي أثار صدمة أفراد العائلة.

وظهرت البومة داخل الشجرة كقطعة زينة بجانب مجسمات من البوم، لكن العائلة بهرت بعد أن شاهدت إحدى البومات تطيرمتجهة إلى المطبخ لتأكل الطعام، لتعود البومة لداخل الشجرة وتقف بجانب هياكل البوم الاصطناعية التي تزين الشجرة.

من جهتها، ظنت العائلة في بداية الأمر أن البومة قد دخلت إلى المنزل واختبأت في الشجرة، لكنهم لاحظوا أنها قد أتت مع الشجرة عندما اشتروها قبل 10 أيام.

وقالت الأم في تصريحات صحفية حول الحادثة: "اقتربت من الشجرة، توقعت ان ابنتي خافت من مجسمات البوم التي تزين الشجرة، وهي 10 تقريبا...لكنني صرخت بأعلى صوتي عندما لاحظت أن إحداهن تراقبني وتحرك وجهها".

وقامت العائلة بفتح النوافذ لإفساح مجال للبومة لمغادرة المنزل بسلام بعد أن قدموا لها وجبات من الدجاج، لكن الاخيرة رفضت المغادرة.

واستعانت العائلة بأخصائي، الذي أكد أن البومة كانت متخفية في الشجرة منذ شرائها لأنها مصابة وأعطاها بعض المقويات ووضعها في الحديقة ونصحهم بفتح الصندوق في الظلام لكي تغادر، بحسب "سي إن إن".

A Georgia family got a special holiday surprise after finding an owl hiding inside their Christmas tree https://t.co/ZZrV6A1PZM pic.twitter.com/f1jI7tWDZC