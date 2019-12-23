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"الفيفا" تصدر عقوبة الإيقاف وتغريم ضد لاعب بحريني لهذا السبب؟

  • فلسطين اليوم - سويسرا
  • 23:41 - 23 ديسمبر 2019
مباراة البحرين والصين مباراة البحرين والصين
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فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين عقوبة الإيقاف لـ 10 مباريات على اللاعب البحريني سيد مهدي باقر.

وتأتي عقوبة الفيفا على باقر بسبب "تصرف تمييزي" قام به خلال مباراة منتخب بلاده ضد هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ووقعت الحادثة عندما تم استضافة منتخب البحرين في هونغ كونغ في 14 نوفمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في التصفيات.

وانتهى اللقاء في حينها بتعادل السلبي (صفر-صفر).

وفي نهاية المباراة قام اللاعب البحريني سيد مهدي باقر بحركة نحو جمهور هونغ كونغ قام خلالها بشد طرفي عينيه للإشارة إلى صغر عيني المشجعين واللاعبين في شرق آسيا.

ورأى الفيفا في هذه الخطوة "تصرفا تمييزيا".

إضافة إلى العقوبة التي أعلنها الفيفا بإيقاف اللاعب 10 مباريات تم تغريم اللاعب 30 ألف فرنك سويسري (نحو 27,5 ألف دولار).

 

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