اعدام خمسة من المتهمين في قضية اعدام خاشقجي

حكمت السعودية، اليوم الاثنين، بإعدام 5 من المتهمين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وسجن 3 آخرين لمدة 24 عاما.

وأفاد النائب العام السعودي، بأنه صدرت أحكام ابتدائية بحق 11 متهمًا في قضية قتل خاشقجى​، مبينًا أنه تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ24 عاما من المتهمين.

وقال إنه "تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية بإثبات عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجى، مشيرًا إلى أنه جرى التحقيق مع سعود القحطانى، وأفرج عنه بسبب عدم وجود اتهامات.

وطالب النائب العام السعودي نوفمبر العام الماضي، بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من بين 11 مشتبها بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بعد حقنه بمادة قاتلة وإخراج جثته من القنصلية بعد تجزئتها، فيما أمر قائد المهمة بتقديم تقرير كاذب بشأن العملية.

وأوضح أن التحقيقات بيّنت آنذاك أن جثة خاشقجي تم تسليمها إلى متعاون في إسطنبول بعد تجزئتها، مشيرا إلى التوصل لرسم تشبيهي للمتعاون، وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي.