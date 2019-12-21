شاهد: ثعبان ضخم يسحب طفلًا خارج منزله

هاجم ثعبان ضخم يبلغ طوله 4 أمتار ونصف، طفلا يبلغ من العمر أربعة أعوام، حيث حاول أن يجره بعيدا في الساحة الخلفية للمنزل.

A North Queensland dad has told 7NEWS of how he rescued his son from the jaws of a giant python. “Punched it straight in the head, at that stage it let go… as soon as I let go it curled back up and bit him again” – Evan Thompson. https://t.co/VOG2e3nSNs #7NEWS pic.twitter.com/MCzgrK4Sg6 — 7NEWS Toowoomba (@7NewsToowoomba) December 20, 2019

وجرى نقل الطفل كليفورد ثومبسون إلى المستشفى متأثرا بجروح بالغة، بعد تعرضه للهجوم في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

وقال والد الطفل: "انتقلنا للتو إلى هذا المنزل، وكنت أقيم حفلا للعائلة بهذه المناسبة، قبل أن يتعرض ابني للهجوم. كان كليفورد برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح، كنت أراقبهم".

وأضافت في تصريحات صحفية، "فجأة سمعت صراخا، وحين التفت فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره بعيدا عن المنزل"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيوزوييك".

واكد الوالد أن ابنه كاد أن يلقى حتفه، لولا تدخله في الوقت المناسب، حيث قال إنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يترك ساق الطفل.

وبحسب تصريحات الأب فقد كان الثعبان كان شرسا وعدوانيا جدا، موضحًا "تعاملت مع الثعابين من ذي قبل، لكن لم يسبق لي أن رأيت ثعبانًا كهذا".