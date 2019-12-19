ترامب يرد على قرار عزله من الكونغرس الأمريكي

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس على قرار الكونغرس الأمريكي الذي يقر على عزله بموجب المادتين "إعاقة الكونغرس" و "إساءة استخدام السلطة" خلال رئاسته البلاد.

ووصف ترامب نتائج تصويت الكونغرس على عزله بموجب المادتين السابقتين بـ "إحدى أكثر المشاهد المخزية في تاريخ البلاد".

وقال خلال مناسبة حضرها في ولاية مشيغان الأمريكية: "كل عضو جمهوري صوت لصالحنا.. لم نخسر صوتا جمهوريا واحدا".

وأضاف: "إن الحزب الجمهوري لم يسبق له أن تمت مواجهته بهذه الطريقة إلا أنه أيضا لم يسبق له أن كان متحدا كما هو حاليا".

فيما أشار ترامب إلى حادثة لم يسبق لها مثيل وهي أن ثلاثة أعضاء من الحزب الديمقراطي صوتوا ضد عزله، قائلًا: "الديمقراطيون دائما متحدون، فكروا في الأمر: 3 ديمقراطيين انضموا إلى جانبنا".

يُشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس صوت، فجر اليوم لصالح عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ملفين يتمثلان بإساءة استخدام النفوذ وإعاقة عمل الكونغرس.

ونقلت CNN فيما يتعلق بملف إساءة استخدام النفوذ، فمرر بموافقة 230 عضوا مقابل رفض 197 عضوا، في حين مرر "إعاقة عمل الكونغرس" بموافقة 229 عضوا مقابل رفض 198، لتكون هذه هي المرة الثالثة التي يُعزل فيها مجلس النواب رئيسا بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضد.

ومن الجدير ذكره أن دونالد ترامب قال، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في الكونغرس بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.