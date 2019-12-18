اليوم.. جلسة مهمة للنواب الأمريكيين لتحديد مصير ترامب

من المقرر أن يصوت اليوم الأربعاء مجلس النواب الأمريكي على قرار تحويل الرئيس دونالد ترامب للوقوف أمام محاكمة مجلس الشيوخ بقصد العزل.

ووفقًا لوسائل اعلام أمريكية فإن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أعلنت أنّ المجلس سيصوّت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتّهامي إلى دونالد ترامب.

وفي حال تم الموافقة بأغلبية النواب سيصبح دونالد ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

والتهم الموجهة ضد الرئيس الأمريكي هما استغلال السلطة، لمصالحه الشخصية، إضافة إلى عرقلة عمل الكونغرس.

يُشار إلى أن الجلسة النيابية في مجلس النواب والتي عقدت امس الثلاثاء دارت فيها مناقشات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين أثناء وضع اللمسات الأخيرة على صيغة القرار الاتهامي.

وقالت بيلوسي إن الوقائع التي تم بحثها أثبتت أن الرئيس دونالد ترامب أساء استغلال سلطته، لمصلحته الشخصية والسياسية، وأعاق عمل الكونغرس؛ لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة، وفوق الدستور، وفوق الشعب الأمريكي في أمريكا ليس هناك أحد فوق القانون".