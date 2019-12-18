"النواب الأمريكي" يصوّت على توجيه القرار الاتّهامي لترامب

من المقرر، اليوم الأربعاء، أن يصوّت مجلس النواب الأمريكي على توجيه قرار اتّهامي إلى الرئيس دونالد ترامب. وفق ما أعلنت عنه رئيسة نانسي بيلوسي.

وأفادت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس، بأن مجلس النواب سيمارس اليوم إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس ترامب.

وقالت: "لقد بيّنت الوقائع أنّ الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأميركي. في أميركا ليس هناك أحد فوق القانون.

ويعتبر ترامب ثالث رئيس في تاريخ أمريكا في حال موافقة النواب، يتم تقديمه للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بهدف عزله بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.