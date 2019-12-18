الكونغرس يصوت على مادتين لعزل ترامب

صوت الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء على مادتين من مواد التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئاسة البلاد وفقًا لزعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس ستيني هوير.

وأشار موقع روسيا اليوم إلى ان هوير اكد أن الزعماء الديمقراطيين لن يضغطوا على اعضائهم بشان كيفية التصويت على الاتهامين لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يكون التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي، وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافيا لتهديد إقرار بندي المساءلة

ووفقًا للقناة الروسية فغن ترامب سيظل في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

يُشار إلى أن المشرعون الأمريكيون اجتمعوا أمس الثلاثاء، لتحديد قواعد النقاش والتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب

ومن المقرر أن يكون التصويت على عزل ترامب في مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع.