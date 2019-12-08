شاهد: حفلة لفنان شهير تتحول إلى شجار دموي

تحول حفل الفنان اللبناني فارس كرم، اليوم الأحد، في مدينة ملبورن الأسترالية إلى شجار دموي بعد اقتحام رجال للمكان وبدأوا بطعن أشخاص كانوا متواجدين، مستخدمين السكاكين وأدوات حادة.

وظهرت خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قاعة احتشد فيها محبو النجم، لتدخل مجموعة من الرجال ويبدأون بشجار كبير مع آخرين، ويظهر أحد المهاجمين وهو يحمل سكيناً ضخماً، فيما انتشرت الدماء على أرضية المكان.

Melbourne: A man is fighting for life after a violent brawl broke out at a function last night. Eight men suffered serious injuries, seven were assessed by paramedics and six were taken to hospital. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/kjDfsbnRJN — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) December 7, 2019

وجرى نقل 6 أشخاص الى المشفى بعد إصابتهم بجروح جراء طعنات سكين وأدوات معدنية مختلفة، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وكان المهاجمون قد حضروا الحفل في البداية، لكن تم طردهم منه في وقت لاحق، ليعودوا من جديد إلى المكان ثم تشاجروا مع الموظفين بحلول الساعة الثانية.

وظهر في مقطع مصور آخر رجلا يضرب آخر بأنبوب معدني على رأسه، في الوقت الذي وجه له الآخرون لكمات، كما أعلنت الشرطة الأسترالية فتحها تحقيق في الحادث الأليم.