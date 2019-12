شاهد: حفلة لفنان شهير تتحول إلى شجار دموي

تحول حفل الفنان اللبناني فارس كرم، اليوم الأحد، في مدينة ملبورن الأسترالية إلى شجار دموي بعد اقتحام رجال للمكان وبدأوا بطعن أشخاص كانوا متواجدين، مستخدمين السكاكين وأدوات حادة.

وظهرت خلال فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قاعة احتشد فيها محبو النجم، لتدخل مجموعة من الرجال ويبدأون بشجار كبير مع آخرين، ويظهر أحد المهاجمين وهو يحمل سكيناً ضخماً، فيما انتشرت الدماء على أرضية المكان.

Melbourne: A man is fighting for life after a violent brawl broke out at a function last night. Eight men suffered serious injuries, seven were assessed by paramedics and six were taken to hospital. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/kjDfsbnRJN