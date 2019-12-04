آلية السفر يوم غدٍ الخميس الموافق 5/12/2019

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الخميس الموافق 2019/12/5.

وذكرت الداخلية، بأن السفر يوم غدٍ سيكون للحافلات الحادية عشرة حتى الثالثة من كشف (12/1)، وللحافلة الأولى من الجوزات مصرية، حتى الرقم 88 من الكشف الجديد (12/4).

وأكدت بضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

اسماء المسافرين عبر معبر رفح اضغط هنا.