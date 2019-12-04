مقتل شاب في الخليل برصاص مجهول والشرطة تفتح تحقيق في الحادثة

قتل شابٌ فلسطيني مساء اليوم الأربعاء جراء اطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة سعير شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، أن الشاب محمد فتحي تيم (37 عامًا) من قلقيلية، قُتل بإطلاق نار من قبل مجهولين ببلدة سعير شرق الخليل المحتلة.

وتعرض المواطن تيم لإطلاق نار في بلدة سعير فجر هذا اليوم من قبل مجهولين، وأصيب بعيار ناري في رأسه نقل على إثره إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل.

وبسبب خطورة حالته الصحية دخل الشاب تيم لقسم العناية المكثفة إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وأوضح لؤي ارزيقات أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات الجريمة.

وقامت النيابة العامة بتحويل جثمان المغدور محمد تيم لمعهد الطب العدلي في أبو ديس للتشريح.