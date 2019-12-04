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عشرات النواب الأردنيين يطالبون بإسقاط اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - الاردن
  • 08:53 - 04 ديسمبر 2019
خط الغاز بين اسرائيل والاردن خط الغاز بين اسرائيل والاردن
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قدم 40 نائباً أُردنياً مذكرة برلمانية تبنتها كتلة الاصلاح (الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي)، وسلمها النائب أحمد الرقب تطالب

تَسَلّم رئيس مجلس النواب الأُردني مذكرة برلمانية قدمها 40 نائبًا أردنيًا من كتلة الإصلاح، لعقد جلسة خاصة لتنفيذ قرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأصدر المجلس قرارًا قبل أشهر برفض اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"، بغض النظر عن أي قرارٍ يصدر عن المحكمة الدستورية بخصوصها، في حين تسببت هذه الاتفاقية بجدل واسع في الشارع الأردني، والذي رفض غالبيته الاتفاقية مع الاحتلال.

الجدير بالذكر، أن الأُردن وقّع اتفاقية مع الاحتلال "الإسرائيلي" لاستيراد الغاز من "إسرائيل" بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 سنة تبدأ مطلع العام القادم، وسط رفض شعبي وبرلماني.

 

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