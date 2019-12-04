شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 4/12/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و الشوارع الرئيسة.

ودعت الإدارة العامة لشرطة المرور، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ووفقاً للإدارة، فقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير فقط نتج عنهما إصابة واحدة إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.