حالة الطقس اليوم الأربعاء 4/12/2019

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما تكون والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات الليل يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق.

أما الجمعة يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق.

يكون الجو السبت المقبل غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.