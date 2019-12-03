نائب رئيس الوزراء الايرلندي يزور غزة ويتفقد مواقع لتنفيذ مشروع بقيمة 8 مليون يورو

تفقد نائب رئيس الوزراء الايرلندي اليوم الثلاثاء (2019/12/3) المواقع التي سيتم فيها تثبيت نظام الطاقة الشمسية لمحطة المعالجة شمال غزة.

وكان المهندس سمير مطير رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء والمهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية استقبلا اليوم الثلاثاء في غزة نائب رئيس الوزراء الايرلندي سيمون كوفيني.

وقد تفقد كوفيني المواقع التي سيتم فيها تثبيت نظام الطاقة الشمسية المنوي تنفيذه قريباً لخدمة محطة معالجة المياه العادمة شمال قطاع غزة حيث ستساهم حكومة إيرلندا بدعم المشروع بقيمة مالية تصل إلى 8 مليون يورو.

ويعد المشروع من أهم مشاريع الطاقة الشمسية خاصة وأنه سيخدم مشروع محطة المعالجة التي تعد أحد أبرز المشاريع التي ساهمت في معالجة المياه العادمة في قطاع غزة والتخلص من تدفقها إلى مياه البحر وتسربها لخزان المياه الجوفية، وهو الأمر الذي ساهم مساهمة عملية في حل المشاكل البيئية والصحية التي عانى منها المواطنين كثيراً.

وقد وجه م. مطير شكره لحكومة ايرلندا لدعمها هذا المشروع ومشاريع أخري في الأراضي الفلسطينية وأكد على أهمية المشروع في ايجاد حلول عملية لتوفير الطاقة لأحد أهم المشاريع في قطاع غزة خاصة في ظل أزمة الكهرباء ومحدودية مصادرها وعدم القدرة على مجاراة الطلب المتزايد عليها، مؤكداً على أن شركة توزيع الكهرباء قدمت الكثير من التسهيلات لتنفيذ عمليات ربط المشاريع الاستراتيجية بكهرباء دائمة، حيث كان من أبرزها مؤخراً ربط مستشفيات قطاع غزة وكذلك محطات المعالجة ومضخات المياه العادمة بكهرباء دائمة.

من جانبه أوضح م.غنيم أن هذا المشروع يعد استراتيجياً لما يحققه من تحسين لحياة أكثر من 350 الف مواطن من خلال توفير طاقة متجددة والمساهمة بحل مشكلة الطاقة، وتطوير برنامج إعادة الاستخدام والمعالجة وحماية البيئة.

يذكر بأن شركة توزيع الكهرباء وسلطة المياه الفلسطينية وقعتا مذكرة اتفاق في الخامس والعشرين من شهر يناير 2018م، يتم بموجبه تزويد مكونات مشروع محطة معالجة المياه العادمة شمال قطاع غزة بالكهرباء من خلال الربط على الشبكة الداخلية بقدرة (6) ميجاوات.







