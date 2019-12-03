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بعد توقيع الاتفاق مع الجامعات

مالية غزة : يمكن الاستفادة من مستحقات الموظفين لتسديد رسوم طلبة الجامعات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:02 - 03 ديسمبر 2019
الجامعات في غزة الجامعات في غزة
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وقّع وكيل وزارة المالية عوني الباشا في مكتبه عدة اتفاقيات مع الجامعات وكليات التعليم العالي المعتمدة في قطاع غزة, والتي تسمح بالاستفادة من المستحقات لتسديد جزء من الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات سواء للموظفين أنفسهم أو ذويهم بناء على المعايير التي تم الاعلان عنها مسبقاً بمبلغ 1000 شيكل سنوياً.

وقال الباشا إن هذه الاتفاقيات تأتي من باب التخفيف عن كاهل الموظفين وذويهم, ودعم للجامعات الفلسطينية التي تعاني من أزمات مالية خانقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل.

وشدد الباشا على ضرورة تكاثف الجهود بين الجميع والعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين ودعم المسيرة التعليمية.

وثمن ممثلو الجامعات قرار وزارة المالية بفتح المجال للموظفين وذويهم الاستفادة من مستحقاتهم المالية المتراكمة لاستكمال تعليمهم ودعم المؤسسات التعليمية التي تعاني أزمات مالية جراء عدم مقدرة الطلاب على دفع الرسوم الجامعية.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت مؤخراً بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية عن جملة من التسهيلات المقدمة للموظفين للاستفادة من مستحقاتهم المالية, حيث فتحت المجال للاستفادة ضمن معايير خاصة للزواج والتعليم والعلاج, بالإضافة إلى تسديد رسوم العشرات من المعاملات الحكومية من خلال المستحقات.

 

 

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