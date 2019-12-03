أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

جاءت أسعار صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء اليوم الثلاثاء 3/12/2019، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، على النحو التالي:
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3/12/2019:
Exchange of the Turkish lira against the US dollar
|
إسطنبول
|
الشراء
|
البيع
|
الدولار الأمريكي
|
5,7560
|
5,7570
|
اليورو
|
6,3770
|
6,3780
|
الجنيه الإسترليني
|
7,4310
|
7,4680
|
ANKARA
|
الدولار الأمريكي
|
5,7200
|
5,7800
|
اليورو
|
6,3250
|
6,3950
|
الجنيه الإسترليني
|
7,3500
|
7,5020
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