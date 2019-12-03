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أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 10:10 - 03 ديسمبر 2019
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي والعملات الاجنبية سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي والعملات الاجنبية
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جاءت أسعار صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء اليوم الثلاثاء 3/12/2019، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، على النحو التالي:

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3/12/2019:

Exchange of the Turkish lira against the US dollar

 

 

إسطنبول

الشراء

البيع

الدولار الأمريكي

5,7560

5,7570

اليورو

6,3770

6,3780

الجنيه الإسترليني

7,4310

7,4680
     

ANKARA

    

الدولار الأمريكي

5,7200

5,7800

اليورو

6,3250

6,3950

الجنيه الإسترليني

7,3500

7,5020

-

 

 

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