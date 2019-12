فيديو: نجل ليونيل ميسي "المشاكس" يخطف الأضواء من والده ليلة الفوز بالكرة الذهبية

اصدر ماثيو نجل النجم الكروي العالي ليونيل ميسي ردة فعل فكاهية على تتويج والده بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، للمرة السادسة، ما جذب الأضواء والقلوب لردة فعل الطفل الصغير.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية لقطة مضحكة لماثيو ميسي نجل بطل الدائرة المستديرة، وهو يقفز فرحا لحظة إعلان فوز والده بالجائزة المرموقة، متفوقا على الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وكثيراً ما يسلط ليونيل ميسي الأضواء ماثيو بسبب مشاغباته ومشاكساته.

Messi’s son Mateo reacting to his dad winning the Balon d’Or