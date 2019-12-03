السوق السوداء تكتسح.. سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 3/12/2019

لازالت أسعار الليرة اللبنانية تشهد انخفاضاً قياسياً امام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، حيث تعرضت الليرة لخسائر كبيرة بسبب ما تشهده البلاد من مظاهرات لبنان ينتفض منذ ما يقارب الشهرين.

يشار إلى أن الليرة اللبنانية تعرضت لانتكاسة حقيقية في الأيام الماضية بسبب استمرار المظاهرات واغلاق أبواب المصارف اللبنانية في وجه المستثمرين الذين توجهوا إلى السوق السوداء مما رفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، إذ اصبح اللبنانيون يلجؤون الى السوق السوداء بسبب السياسات المصرفية التي وصفوها بالخاطئة.

وتشهد جمهورية لبنان مظاهرات حاشدة وواسعة في المحافظات اللبنانية كافة منذ تاريخ (17 أكتوبر/ تشرين الأول) للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومحاكمة الفاسدين، حيث أسفرت المظاهرات بعد 17 يومًا على انطلاقها عن استقالة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري.

وجاء سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأخرى على النحو التالي:

1 دولار أمريكي = 1,503 ليرة لبنانية

1 ريال سعودي يساوي 402.48 ليرة لبنانية

1 يورو يساوي 1,662.90 ليرة لبنانية