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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 3/12/2019

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:52 - 03 ديسمبر 2019
طرق في غزة طرق في غزة
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تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 3/12/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، فيما سجل خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط.

وبينت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وتمنت، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

كما يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.

وذكرت الإدارة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط ، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.

 

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