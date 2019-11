هاجم خنزير مراسل أخبار يونانيا أثناء تغطيته الفيضانات في بلاده، وهو ما أثار ضحك زملائه في الاستوديو من الموقف الذي تعرض له مراسلهم.

وكان الصحفي لازوس مانتيكوس يغطي أخبار الفيضانات الأخيرة في بلاده، وحاول تجنب انثى الخنزير لكنه فشل في ذلك.

ولحظة انتقال الكاميرا للمراسل هاجمت أنثى الخنزير المراسل.

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB