9 أيام فقط أمام غانتس لتشكيل الحكومة وأمامه 4 سيناريوهات

نشرت صحيفة "يديعوت احرينوت" العبرية مساء اليوم الاثنين، 4 سيناريوهات أمام زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس لتشكيل الحكومة ولم يتبقى من المهلة الزمنية التي منحها رئيس الاحتلال رؤوف ريفلين لغانتس سوى 9 أيام فقط.

وأوضحت الصحيفة أن أول السيناريو المطروح أمام غانتس لتشكيل الحكومة، أولها نجاح بيني غانتس بتشكيل حكومة وحدة مع الليكود، على أساس التناوب مع بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة، مع إمكانية انضمام أي من الأحزاب الأخرى.

مع الإشارة إلى أن هذه الحكومة هي المفضلة لدى غالبية الجمهور الإسرائيلي، إلا أن العلاقات الشخصية بين غانتس ونتانياهو لا تسمح بتشكيلها.

أما السيناريو الثاني وفق الصحيفة، هو تشكيل حكومة أقلية مؤقتة ينضم إليها كل من كحول لفان، وحزب العمل، والتحالف الديمقراطي، بحيث تتكون من 44 عضو كنيست فقط، بينما تحظى بدعم العرب من الخارج، أما أفيغدور ليبرمان، فبإمكانه إما التصويت لصالح هذه الحكومة، أو التغيب عن جلسة التصويت.

ويأمل غانتس أن يتمكن فيما بعد من ضم بقية أحزاب اليمين الحريديم إلى هذه الحكومة، إلا أن المشكلة التي تواجه الحكومة هو انعدام إمكانية التوافق بين ليبرمان وأعضاء الكنيست العرب، الأمر الذي يهدد بإسقاطها.

والسيناريو الثالث، تقول الصحيفة، يتمحور حول إعادة ملف التكليف للرئيس ريفلين والذهاب لانتخابات ثالثة، والتي ستجري في حال قرار إجراؤها بتاريخ 10 أو 17 مايو (أيار) القادم.

أما السيناريو الرابع، والذي لا يتعلق بغانتس، هو بحسب الصحيفة، إقامة حكومة يمين حريديم بزعامة نتنياهو مع انضمام إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان للحكومة.