ترامب يهاجم قناة أمريكية ويصفها بـ"عديمة النزاهة"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحدى وسائل الإعلام التي اعتبرها منحازة ضده، واصفا قناة ABC بأنها عديمة النزاهة.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه "تويتر": "ABC سيئة مثل بقية وسائل الاعلام، والمعايير الصحفية غير موجودة اليوم، الصحافة غيرنزيهة لدرجة أننا لم نعد نتمتع بحرية الصحافة".