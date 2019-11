ترامب يهاجم قناة أمريكية ويصفها بـ"عديمة النزاهة"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحدى وسائل الإعلام التي اعتبرها منحازة ضده، واصفا قناة ABC بأنها عديمة النزاهة.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه "تويتر": "ABC سيئة مثل بقية وسائل الاعلام، والمعايير الصحفية غير موجودة اليوم، الصحافة غيرنزيهة لدرجة أننا لم نعد نتمتع بحرية الصحافة".

ABC is as bad as the rest of them. Journalistic standards are nonexistent today. The press is so dishonest that we no longer have Freedom of the Press! https://t.co/nzF31cLYw7