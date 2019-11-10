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ترامب يهاجم قناة أمريكية ويصفها بـ"عديمة النزاهة"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:19 - 10 نوفمبر 2019
ترامب ترامب
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحدى وسائل الإعلام التي اعتبرها منحازة ضده، واصفا قناة ABC بأنها عديمة النزاهة.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه "تويتر": "ABC سيئة مثل بقية وسائل الاعلام، والمعايير الصحفية غير موجودة اليوم، الصحافة غيرنزيهة لدرجة أننا لم نعد نتمتع بحرية الصحافة".

 

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