حكومة "إسرائيل" توافق على تعيين بينيت وزيرًا لجيش الحرب

وافقت حكومة تسير الأعمال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، على قرار تعيين نفتالي بينيت وزيراً لجيش الحرب الإسرائيلي بأغلبية ساحقة مقابل وزير الهجرة يوآف غلانت الذي صوت ضد القرار.

غلانت أكد أن "إسرائيل" تمر بفترة أمنية معقدة وحساسة، معتبرًا أن تعين نفتالي بينيت وزيرًا للجيش لا يخدم أمن دولة الاحتلال.

أما بينيت فقد علق على تعينيه بالقول: أنا مستعد للتخلي عن المنصب لشخص آخر يتم اختياره لاحقا في حال تم تشكيل حكومة جديدة"، كما اتفق كل من بينيت ونتنياهو على دمج حزبي الليكود و"اليمين الجديد" في كتلة برلمانية مشتركة في الكنيست والتعاون سويا خلال الدورة البرلمانية الحالية.