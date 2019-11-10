اخبار تونس : النهضة تتمسك بترشيح شخصية لرئاسة الحكومة والغنوشي لرئاسة البرلمان

رشحت حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي رئيس الحركة لرئاسة البرلمان، وتمسكها بأن يكون رئيس الحكومة منها.

وأكد رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، في تصريحات نقلها موقع "موزاييك إف إم" تمسك الحركة بحقها في رئاسة الحكومة الجديدة، بالإضافة لترشيح راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان".

يشار إلى أن حركة النهضة التونسية هي صاحبة الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان التونسي بـ 52 مقعداً من أصل 217مقعداً.

ولكي تنجح حركة النهضة بتشكيل الحكومة لابد له من تشكيل حكومة ائتلافية لتحظى بالأغلبية في البرلمان، وهو ما ترفضه الأحزاب الأخرى بالائتلاف مع النهضة، وفي حال فشل النهضة في تشكيل الحكومة سيكلف الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد شخصية أخرى لتشكيلها.