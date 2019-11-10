برزت عدة مواضيع هامة في عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأحد 10/11/2019، تعني الشأن المحلي السعودي والعربي والدولي.

وقد تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأحد 10/11/2019 في صحيفة الشرق الأوسط مايلي:

«أرامكو السعودية» تصدر رسمياً نشرة الاكتتاب في أسهمهما

«كنتاكي» تبحث عن حبيبين تصدرا مواقع التواصل في جنوب أفريقيا

الجمهوريون يطالبون بمثول هانتر بايدن أمام لجان التحقيق لـ«عزل ترمب»

الإمارات تفتتح أول عيادة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية في 2020

رغم الاتفاق السياسي... ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق

عبد المهدي: سنحقق في قتل المتظاهرين... وتعديل وزاري مهم

30 مصاباً في مظاهرات بغداد... وإعادة فتح ميناء أم قصر

قتلى في بغداد بعد أول احتكاك للمحتجين بإيران

الحوثي ينسخ خامنئي... وجنرال الحديدة يذكّر بـ«نواقض استوكهولم»

تغريم طالبتين ألمانيتين لـ«سرقة طعام» من سلة نفايات

أين كانت ميركل لحظة سقوط جدار برلين؟

باعة متجوّلون وجدوا مصدر رزق في مظاهرات بيروت

إيران تعلن أنها تقوم حالياً بتخصيب اليورانيوم حتى 5 %

فيما تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأحد 10/11/2019 في صحيفة عكاظ مايلي:

«عكاظ» ترصد.. 29.6 مليون ريال الإنفاق اليومي على الترفيه والثقافة

561 محامية سعودية بين 6600 محامٍ يحملون تراخيص

حجب صلاحية السجائر.. و«الغذاء والدواء» ترد: «التبغ» غير صالح من الأساس

«عكاظ» ترصد نتائج «الزائر السري» لمستشفيات الطائف: 5 % تراجع في التحسن

«جزيرة الحمدين».. 23 عاماً من الوهم والوهن!

مصادر لـ «عكاظ» : وزير النقل يشهد استئناف رحلات قطار الحرمين.. الأربعاء

شرطة الرياض تطيح بالمتورطين في حادثة «مندوب التوصيل»

819 زيجة مقابل 315 طلاقاً يومياً

«أبوظبي الاستراتيجي الـ 6» يناقش تنافس القوى القديم في عصر جديد

بأوامر إيرانية.. تحركات مريبة لـ«الحشد»

لبنان يقترب من السيناريو الأسوأ

كما تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الأحد 10/11/2019 في صحيفة المدينة مايلي:

سلطان بن سلمان: المملكة ليست بئر بترول بل عمق حضاري

أرامكو تُعلن نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول

الهلال حقق نتيجة إيجابية.. في ذهاب نهائي الآسيوية

ضبط 4 مواطنين اعتدوا على موزع لشركة خدمات بالرياض

البحرين تلقي القبض على عناصر كانت تعتزم تنفيذ أعمال تضر بالأمن الداخلي

"حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج "حساب المواطن"، اليوم الأحد، أنه تم البدء في إيداع...

الأرصاد: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم...