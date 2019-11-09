فتح ترشح عباس لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة



أعلنت حركة فتح -أقاليم الضفة المحتلة- ترشيح محمود عباس "أبو مازن" للانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء ذلك خلال اجتماع لأمناء سر الأقاليم تناول العديد من القضايا المستجدة على الساحة الفلسطينية.

وأكد أمناء السر ان عباس هو المرشح الوحيد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأسبابٍ عديد منها حضوره ومكانته التي يتمتع بها على جميع المستويات، ولصلابة مواقفه تجاه القضايا الوطنية، ولنهجه الذي اثبت قوته في التصدي للأطماع الإسرائيلية.

وثمن المجتمعون دعوة الرئيس محمود عباس للانتخابات الفلسطينية في جميع المحافظات في الضفة وغزة والقدس، مجددين ترحيبهم وجهوزيتهم الكاملة لخوض الانتخابات المقبلة.



