مظاهرات العراق: المهدي يعلن عن تعديل وزاري واصلاحات عاجلة

أعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري شامل أو جزئي للخروج من نظام المحاصصة واستجابة للمطالب الشعبية بعد دخول مظاهرات العراق الأسبوع الثالث والتي كانت تدعوا لإسقاط حكومة المهدي.

ووعد رئيس الحكومة المهدي في بيان له اليوم السبت، بإجراء إصلاحات انتخابية مشددا على أهمية قبول القوى السياسية بما سماه تصحيح المسارات.

وأكد عبد المهدي أنه سيتم إطلاق المتظاهرين ومواصلة التحقيق بقضايا الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات ومحاكمة المتورطين في ذلك، معتبرًا أن مظاهرات العراق ليست انقلابا بل هي موجة عارمة من أعماق وعي الشعب.

وأضاف أن محاولات الالتفاف على حركة المظاهرات أو حرف طريقها أو دفعها في طريق العنف والتخريب ذهبت سدى.

وكانت مصادر لوكالة فرانس برس كشفت أن الاحزاب السياسية العراقية اتفقت على الاستمرار بالتمسك برئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي وذلك بعد أن كانت بعض الأحزاب والكتل تطالب بإسقاطه.

وتمسكت الأحزاب السياسية العراقية بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية عاجلة.

وبعد الاتفاق بين الأحزاب والكتل السياسية العراقية قامت قوات الجيش العراقي بتفريق مظاهرات العراق بالقوة والتي تطالب بـ"إسقاط النظام" رغم الاتفاق بين الأحزاب والكتل السياسية على بقاء المهدي.