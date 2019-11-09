بالفيديو: السعودية تثير الجدل حول تصنيف النسوية ضمن أنواع التطرف

نشرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضين لسياسة حكومة المملكة ومؤيدين لها.

ويتحدث مقطع الفيديو الذي أثار الجدل عن أصناف التطرف حيث اعتبرت المملكة أن تجاوز الوسطية سواء تجاه التشدد او تجاه التساهل أو الانسلاخ يعد من انواع التطرف.

كما يصنف الفيديو، "النسوية والإلحاد والشذوذ الجنسي" والإباحية ضمن أنواع التطرف المرفوض"، مع مقارنتها بالتكفير والتفجير والتبديع والتفسيق.

والسبب في اثارة الجدل حول ما جاء في مقطع الفيديو هو أن المملكة السعودية تُجري محاكمات ظالمة لعدد من النسوة اللاتي يدافعن عن حقوق المرأة باعتبار أن دفاعهم يشكل خطر على أمن الدولة.