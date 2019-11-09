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استمرار المظاهرات في لبنان دون تقدم في تشكيل الحكومة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:35 - 09 نوفمبر 2019
احتجاجات لبنان احتجاجات لبنان
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تتواصل المظاهرات الشعبية في لبنان، لليوم 25 على التوالي، تركزت في أهم المدن والمحافظات أمام الوزارات الحكومية.

وقد تركزت المظاهرات، أمام المرفأ ووزارة التربية، كما نظمت وقفات احتجاجية أمام مؤسسة كهرباء لبنان والمصرف المركزي ووزارة الداخلية ومنطقة "الزيتونة باي" وساحة رياض الصلح غيرها.

وبالتوازي مع المظاهرات تتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة من دون أيّ تقدم، ففي الوقت الذي تطالب فيه الغالبية النيابية بحكومة مختلطة تصرّ قوى ١٤ آذار السابقة على حكومة تكنوقراط.

وقد أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ مجلس النواب سيباشر درس مشاريع قوانين إصلاحية، وأن الحكومة الجديدة ستعمل على "تطبيق الورقة الإصلاحية للحكومة المستقيلة".

وأمام رئيس بعثة الاتحاد الاوروبيّ أبدى عون استغراب لبنان من البيان الأوروبيّ لجهة دمج النازحين في المجتمعات المُضيفة، مشيراً إلى أن عملية عودة النازحين من لبنان الى سوريا "مستمرة وعلى دفعات، ولم ترِد أيّ شكوى منهم من ضغوط تعرّضوا لها بعد عودتهم".

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