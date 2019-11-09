تعيين بينت يتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية

تصدر تعيين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، لنفتالي بنت وزيراً للأمن، أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم السبت 9/11/2019.

وقد كانت أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم السبت 9/11/2019 مايلي:.

"يديعوت احرنوت":

نتنياهو يعين بينت وزيرا للجيش

ردا على الانتقادات .. مثلما تم تعيين كاتس وزيرا للخارجية بدون موافقة الكنيست يمكن تعيين بينت للجيش

درعي يفحص إمكانية اجراء انتخابات مباشرة بين غانتس ونتنياهو على رئاسة الحكومة

غانتس: تعيين بينت وزيرا للجيش يعبر عن أغراض ومصالح سياسية

"هآرتس":

نتنياهو يعين نفتالي بينت وزيرا للجيش في حكومته

بينت يتفق مع نتنياهو على اتحاد حزب اليمين الجديد وحزب الليكود في كتلة واحدة

نفتالي بينت كان يخطط للانضمام الى حزب الليكود منذ الانتخابات الماضية أيلول 2019

الشرطة الإسرائيلية توافق على الابتعاد عن المدارس في العيسوية بموجب اتفاق أبرم منذ يومين

"معاريف":

"الأزرق والأبيض" يشن هجوما على نتنياهو وتعيين بينت وزيرا للجيش لأغراض سياسية

لبيد: نتنياهو يعين بينت وزيرا للجيش في الوقت الذي وصفه غير مسؤول

نتنياهو: غانتس يستخدم أي أعذار لمنع حكومة وحدة قوية ضد إيران

اتحاد حزب الليكود واليمين الجديد في كتلة واحدة وتعيين بينت وزيرا للجيش في حكومة نتنياهو

"إسرائيل اليوم":

نتنياهو يعين "نفتالي بينت" وزيرا للجيش

مفاجأة في النظام السياسي الإسرائيلي – محور نتنياهو بينت الجديد في كتلة واحدة

غانتس: دراسة كل البدائل لتشكيل الحكومة وربما الذهاب إلى القائمة العربية لدعم الحكومة

غانتس: نتنياهو جر إسرائيل الى انتخابات ثالثة

شاكيد: نتنياهو عرض علينا حقيبتين او وزارة الجيش واعتقد ان اختياره لنفتالي بينت هو الصواب