سجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم السبت 9/11/2019،

1,513 ليرة لبنانية مقابل 1 دولار أمريكي وفق السوق السوداء في لبنان.

ووفقاً لتداولات العملات في المصارف اللبنانية فقد حافظ الدولار الاميركي في سوق لبنان المالي على إستقراره، رغم الأحداث والاحتجاجات وعدم الاستقرار في الساحة اللبنانية.

وقد بلغ سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 9/11/2019، وفق آخر تحديث 1 دولار أمريكي = 1,513 ليرة لبنانية.

وقد شهد السوق المالي اللبناني تذبذبات مالية خطيرة، حيث كانت هناك مخاوف من احتمال تدهور قيمة العملة المحلية، مع شحّ الدولار في السوق.