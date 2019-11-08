غانتس يهاجم الليكود: أدرس بدائل لتشكيل الحكومة

قال رئيس كتلة ازرق ابيض الجنرال بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلي، :" أدرس بدائل أخرى من أجل تشكيل الحكومة، إذا لم تثمر المفاوضات مع الليكود عن تقدم.

يأتي تصريح غانتس على خلفية عدم تقدم المفاوضات بين كتلته وبين الليكود.

وأشار غانتس في تصريح له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم، الجمعة، " توجد أمور تجري في الغرف المغلقة وليس بالإمكان إعطاء تفاصيل حولها في هذه المرحلة، لكننا سنفعل كل شيء من أجل تشكيل حكومة ومنع انتخابات ثالثة".

واتهم غانتس الليكود بأنه ليس معنيا بالتوصل إلى اتفاق حقيقي حول تشكيل حكومة وحدة، وأن نتنياهو يصر على قيادة الدولة إلى انتخابات ثالثة للكنيست.

من جانبه، رد نتنياهو متهما غانتس بأنه "يجر إسرائيل إلى انتخابات لا ضرورة لها، في الوقت الذي تحتاج فيه "إسرائيل" إلى حكومة وحدة قوية ضد إيران التي تشكل خطرا على وجودنا".