نتنياهو يعين نفتالي بينيت وزيرا للحرب ويصعب على غانتس مهمته

قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تعيين عضو الكنيست اليميني نفتالي بينيت، وزيرا للحرب ، خلال ولاية الحكومة الانتقالية الحالية.

وقالت حزب الليكود في بيان له :" إن بينيت وافق على تعيين شخص آخر في المنصب في حال تشكيل حكومة جديدة. وأضاف الليكود أن نتنياهو وبينيت اتفقا، خلال لقائهما، اليوم، على تشكيل كتلة مشتركة لحزبي الليكود و"اليمين الجديد" خلال ولاية الكنيست الحالية، على غرار توحيد كتلتي الليكود و" إسرائيل بيتنا" في الكنيست الـ19.

واقترح نتنياهو على بينيت تعيينه هو وشاكيد في وزارتين صغيرتين، أو تعيين بينيت فقط وزيرا للحرب ؛ لكن شاكيد تنازلت عن منصب وزير مقابل حصول بينيت على وزارة الحرب.

من جهة أخرى، أبلغ نتنياهو رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم، أن بإمكانه دفع مقترحه بشأن انتخابات شخصية لرئيس الحكومة، بحيث يتم إجراء انتخابات كهذه من دون حل الكنيست، وتكون بين نتنياهو ورئيس كتلة "ازرق ابيض"، بيني غانتس. ويتوقع أن يحظى اقتراح كهذا بتأييد أغلبية في الكنيست، خاصة في أعقاب إعلان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، عن تأييده للمقترح.

وكان درعي طرح مقترح الانتخابات الشخصية مطلع الأسبوع الحالي، معتبرا أنه بذلك سيتم حل المأزق السياسي الحاصل وعدم تمكن أي معسكر من تشكيل حكومة.