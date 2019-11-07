الإمارات تنتخب خليفة بن زايد آل نهيان لولاية رابعة رئيساً للامارات

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية " وام "، الأربعاء، أن المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات انتخب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للبلاد لولاية رابعة، لمدة خمس سنوات.

وبحسب الدستور الإماراتي، يعدّ المجلس الأعلى هو السلطة العليا في الدولة، ويضم حكام جميع الإمارات.

يشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، تقلد الحكم في نوفمبر 2004 عقب وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة. وهو من مواليد عام 1948.

الجدير ذكره، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، تعرض لجلطة دماغية عام 2014، أثرت على وضعه الصحي واعتزل عدد من المهام البروتوكولية.