رسيمًا بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو الايرانية

بدأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشكل رسمي عملية تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو النووية في إطار المرحلة الرابعة من خفض إيران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه تم استئناف تخصيب وإنتاج اليورانيوم في فوردو وذلك ببدء ضخ غاز اليورانيوم في 696 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم من الجيل "IR1".

وقالت المنظمة: "إن 348 جهاز طرد مركزي من الجيل "IR1" بدأت بإنتاج الأشعة المستقرة في مفاعل فوردو النووية، مشيرة إلى أن العملية انطلقت بعد استكمال كل التحضيرات الضرورية، مشددة على أن كل الإجراءات الخاصة بتخصيب اليورانيوم تتخذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عباس كمالوندي، أن نسبة تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو ستبلغ 4.5% عند الساعة الـ10 صباحا من يوم السبت المقبل.