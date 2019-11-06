إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو

أوفت الجمهورية الاسلامية الايرانية بوعدها بخفض التزاماتها بـ الاتفاق النووي رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرضها عقوبات اقتصادية عليها، وشرعت رسمياً مساء اليوم ببدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو ، بحسب ما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا.

ووفقاً لمنظمة الطاقة الذرية فقد شرعت ببدء ضخ غاز اليورانيوم في 696 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم من الجيل "IR1". وأوضحت المنظمة أن 348 جهاز طرد مركزي من الجيل "IR1" بدأت بإنتاج الأشعة المستقرة في مفاعل فوردو النووي.

وشددت المنظمة أن كل الإجراءات الخاصة بتخصيب اليورانيوم تتخذ تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عباس كمالوندي، أن نسبة تخصيب اليورانيوم في مفاعل فوردو ستبلغ 4.5% عند الساعة الـ10 صباحا من يوم السبت المقبل.

يشار إلى أن إيران أكدت في وقت سابق، إطلاق المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي، والذي تم إبرامه مع الدول العظمى الستة في العام 2015، على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق عقب تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئاسة، بينما تتهرب الأطراف الأوروبية التي أكدت التزامها بالاتفاق من إجراءات العقوبات الاقتصادية على طهران.