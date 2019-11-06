مصدر أردني: عودة السفير لـ"إسرائيل" مرتبطة بالافراج عن مرعي واللبدي

من المقرر أن تنتهي قضية المعتقلين الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي قبل نهاية الأسبوع الجاري، وفق مصدر أردني مطلع، وأن سفير البلاد لدى "إسرائيل" لن يعود إلى تل أبيب إلا بعد الإفراج عنهما.

ووفق صحيفة "الدستور" التي نقلت عن المصدر: "من المنتظر أن يعود الأسبوع المقبل بعد إطلاق سراح اللبدي ومرعي قبل نهاية الأسبوع الحالي"، رافضًا الربط بين قضية إطلاق سراحهما بالمتسلل "الإسرائيلي" الى الأراضي الأردنية، الذي تم القبض عليه قبل أيام.

وأكد أن السفير الأردني سيعود إلى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد ان ينجز الاحتلال الاتفاق الذي أبرمه مع الجانب الأردني بإطلاق سراح المعتقلين الشابين نهاية هذا الأسبوع.

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أكد الأسبوع الماضي أنه "في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر بإطلاق سراح المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، تم استدعاء السفير الاردني في تل ابيب للتشاور".

واعتقلت سلطات الاحتلال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إدارياً أثناء توجههما إلى الأراضي الفلسطينية في أغسطس /آب 2019 وسبتمبر/أيلول 2019 على التوالي