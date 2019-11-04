مسؤول إيراني: بدأنا في تشغيل اجهزة طرد مركزية من الجيل السادس

أكد مسؤول إيراني، اليوم الاثنين، أنه تم بدء تشغيل ثلاثين جهاز طرد مركزيًا مطورًا من الجيل السادس في مفاعل "نظنز" النووي.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده بدأت في تشغيل 30 جهاز طرد مركزيا متطورا جديدا، ردًا على عدم التزام الدولة الموقعة على الاتفاق النووي في تنفيد بنودها.

وقال صالحي،: "إنّ طهران رفعت من انتاجية تخصيب اليورانيوم المنخفض لـ 10 أضعاف في الشهرين الماضي"، مضيفًا بان في الفترة ذاتها قمنا بتشغيل 15 جهازًا مركزيًا جديدًا.

وأوضح ان الأنشطة النووية الإيرانية لم تتباطأ أو تتوقف خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا على ان ارتفاع تخصيب اليورانيوم جاء بعد الخطوة الثالثة من 450 غرام إلى 5 آلاف غرام يوميًا.

وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية، أن مفاعل "نطنز" يوجد به 60 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس، بينما تم تشغيل 30 جهاز طرد.

وأشار إلى ان تشغيل الأجهزة المتطورة كان على جدول أعمالنا بعد نحو 3 أو 4 اعوام، لكننا عجلنا في ذلك جراء التحديات السياسية التي نواجهها، في إشارة منه إلى العقوبات المفروضة من قبل أمريكا على طهران وتنصلها من الاتفاقية.

ومن الجدير ذكره، قد اعلن الرئيس الامريكية في وقلت سابق، تخلفه عن الاتفاق النووي مع طهران الموقع عله من مجموعة 5+1 عام 2015، في حين لم تلتزم الدول الأوروبية في تعهداتها نحو تنفيذ.