اليوم : حنا ناصر يجتمع بفصائل غزة لتسليمها رد عباس

وصل الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية مساء أمس السبت ، الى قطاع غزة ، لإتمام المشاورات مع الفصائل الفلسطينية للإعداد للانتخابات وتسليمها رد رئيس السلطة محمود عباس على شروط فصائل غزة لإتمام الانتخابات.

وتعقد لجنة الانتخابات ظهر اليوم الاحد 3/11/2019، لقاءً مع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس بغزة لبحث العديد من النقاط حول قانون الانتخابات ، وغيرها من القضايا

لجنة الانتخابات المركزية غادرت قطاع غزة، بتاريخ 29/10/2019، بعد أن التقت بحركة حماس و الفصائل الفلسطينية ، التي وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية وثم الرئاسية.

هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية قال في تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الدكتور ناصر سيلتقي الفصائل الفلسطينية ليعرض رد رئيس السلطة محمود عباس حول الانتخابات.

وأشار كحيل الى أن اللجنة أجرت مشاورات مع كافة الفصائل حول الانتخابات، حيث أبدى الجميع موافقة على اجرائها، لافتاً إلى أن رئيس السلطة أكد جهوزيته لإجراء الانتخابات، وتسخير أي عقبة أمام الانتخابات.

وحول مطالبة البعض بعقد الاجتماعات في مقر اللجنة المركزية للانتخابات قال كحيل:" لم يتقدم أحد بشكل رسمي للجنة بهذا الطلب، كما أن المكان والزمان ليس مهماً في هذا الخصوص".

وعن رفض الاحتلال اجراء الانتخابات في القدس، أكد كحيل أن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بدأ اتصالات عربية وأممية من أجل تمكين اجراء الانتخابات، وعدم وضع العراقيل

أمامها ، مشيراً الى ان إلى رئيس السلطة أجرى عدة اتصالات مع المحافل الدولية لتوفير الضغط المناسب على "إسرائيل" لإقامة انتخابات في القدس المحتلة.

وبخصوص موعد الانتخابات، فتوقع كحيل أن تجرى في العام المقبل ، حيث أن اللجنة تحتاج 120 يوماً بعد اصدار المرسوم الرئاسي.

وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن في خطابه بالأمم المتحدة أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لدى عودته إلى رام الله، أعقبه اعلان حركة حماس استعدادها للانتخابات العامة الشاملة التي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.