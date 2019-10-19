للعام الثالث على التوالي: ابن النفيس يطلق مسابقة أميرة الصحة في فلسطين

أعلن الدكتور محمود عبد اللطيف الشيخ علي المدير العام لمركز ابن النفيس للنباتات الطبيعية والمكملات الغذائية، عن انطلاق الموسم الثالث لمسابقة أميرة الصحة للعام 2019 في فلسطين في 26 أكتوبر والذي يصادف اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.

وتُقام المسابقة للعام الثالث على التوالي، حيث تعد هذه المسابقة هي الأولى على مستوى العالم، حيث لاقت المسابقة منذ انطلاقها قبل 3 أعوام اقبالاً كبيراً واهتماماً واسعاً، واستحساناً من مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح د. محمود الشيخ علي، مدير المركز، أن المركز ينظم المسابقة للعام الثالث على التوالي بهدف تشجيع النساء على ثقافة الصحة من خلال تحفزيهم عبر هذه المسابقة الوطنية، فضلاً عن نقل صورة مشرفة لنساء فلسطين للعالم وإتاحة الفرصة للنساء للمشاركة المجتمعية من خلال الحفاظ على صحتهن.

كما تهدف المسابقة لمحاربة العنف المبني علي النوع الاجتماعي من خلال نبذ التمييز بين الرجل والمرأة واثبات حق النساء في حياة أجمل وافضل، وخلق ثقافة مجتمعية جديدة من خلال اقامة مثل هذه المسابقات مما يخلق ثقافة للحوار وتبادل الخبرات بين المتسابقات.

وبين الشيخ علي، أن المسابقة تسعى لتوحيد الوطن ومناهضة الانقسام من خلال هذه المسابقة الوطنية علي صعيد فلسطين، وتحفيز النساء على ممارسة الرياضة لتتحول لجزء من نظام الحياة سواء كان المشي أو الالتحاق بنادي لأن الرياضة مهمشة بالنسبة للمرأة و كسر العادات والتقاليد التي تمنع المرأة من ممارسة حقها في الرياضة.

وعن تاريخ المسابقة للعالم الثالث، فقد جاء اختيار ابن النفيس لهذا التاريخ لكونه يعد محطة مهمة في تاريخ نساء فلسطين حيث لأول مرة بالتاريخ يكون هناك يوم وطني للمرأة في فلسطين وإيماناً بدور النساء المهم في تغير ثقافة المجتمع نحو الأفضل.

وقد بين الدكتور الشيخ علي، أن معايير مسابقته لهذا العام حسب الفئة العمرية ومؤشر كتلة الجسم والتوزيع الجغرافي، فيما سيواكب برنامج المسابقة الغذائي برنامج دعم نفسي للنساء المشاركات وورشات عمل تدريبية وجلسات حوارية حول تبادل الخبرات بين المشاركات لتعزيز مبدا المنافسة الايجابية نحو صحة افضل لنساء فلسطين.

ومن المقرر أن تتكون المسابقة مراحل يشرف على كل مرحلة لجنة تحكيم مختصة يتم من خلالها التصفيات وصولاً للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة تتويج أميرة الصحة في فلسطين والتي ستتوج من خلال مهرجان وطني اقليمي دولي كبير في شهر مارس 2020 ليعلن عن أميرة الصحة في فلسطين للعام الثالث علي التوالي.