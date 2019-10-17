أول تعقيب من الرئيس الاسد تجاه العملية العسكرية التركية

قال الرئيس السوري بشار الأسد "إن العملية العسكرية التركية شمالي سوريا عدوانا إجراميا، ويندرج تحت الأطماع الخارجية في دول المنطقة".

واضاف الأسد "الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقف عبر التاريخ، والعدوان التركي الإجرامي الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا حاليا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة".

وتابع الاسد: نحن أمام غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان عبر ضرب وكلائه وإرهابييه، وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة"

​يشار إلى أنَّ تركيا شنت حملة عسكرية شمال شرقي سوريا، الأربعاء قبل الماضي، معلنة أن هدفها القضاء على الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا.