ماذا طلب بن سلمان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان طلب منه أن تشارك روسيا في التحقيقات حول الهجمات على منشآت "أرامكو".

و نقلت وسائل اعلامية عن بوتين قوله، أن ابن سلمان سأله: "هل يمكن لروسيا أن تشارك في التحقيق في هذا الحادث؟".

وكانت إجابة الرئيس الروسي بالتأكيد على استعداد بلاده لتقديم كل ما يطلب منها وكل ما لديها من أجل التحقيق في هذا الحادث بدقة.

ومعلقا على توجيه أصابع الاتهام لإيران، أفاد بوتين بأن "موقفنا يبقى ثابتا، حيث نعتبر أنه من غير الصحيح تحديد من هم المذنبون قبل أن يعرف بشكل موثوق وواضح ومفهوم من يقف وراء هذا العمل".

وأكد أنه على اتصال مع القيادة السعودية وولي العهد، "الذي ناقش معه الحادث وأخبره أنه من الضروري الحصول على أدلة وتحديد المذنبين"، مؤكدا "أن هناك من يقف وراء هذا العمل".

وأشار بوتين إلى أن الهجوم على منشآت "أرامكو" لم يحقق أيا من أهدافه بما فيها التأثير على أسعار النفط، التي عادت إلى الاستقرار في زمن وجيز.