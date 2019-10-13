الحكومة الفرنسية تفرض قيودا على بيع أسلحة لتركيا

قررت الحكومة الفرنسية، السبت، فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا، "التي يمكن استخدامها في سوريا".

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن "فرنسا في حين تنتظر توقف العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، قررت تعليق صادرات مختلف أنواع المعدات العسكرية إلى تركيا التي يمكن استخدامها في العملية".

وأضافت بارلي في بيان أن "هذا القرار تم تفعيله".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي عدم تراجع بلاده عن عملية نبع السلام، قائلا: "تردنا تهديدات من كل حدب وصوب لإيقاف هذه العملية. لقد قلت للسيد (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب والآخرين، إذا كنتم ستوقفونهم (الإرهابيين) فأوقفوهم، لكنكم لم تفعلوا. والآن نحن نخلع شوكنا بأيدينا، ولن نتراجع بعد الآن".