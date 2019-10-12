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ناصر اللحام يكشف: انتخابات تشريعية خلال 90 يوماً يليها انتخابات رئاسية

  • فلسطين اليوم
  • 22:50 - 12 أكتوبر 2019
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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كشف الإعلامي الفلسطيني ناصر اللحام النقاب عن إجراء الانتخابات التشريعية خلال 90 يوماً، يليها انتخابات رئاسية.

وأوضح ناصر اللحام خلال برنامج الحصاد على شاشة "معا" الرئيس كلف رئيس لحنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بالإعداد لإعلان انتخابات تشريعية ومواعيد الترشح "، مشيراً إلى ان الانتخابات الرئاسية ستلي الانتخابات التشريعية بعد أشهر قليلة.

وعن زيارة اللحام لمصر، قال "الدكتور محمد اشتية عقد اتفاقيات استيراد للبضائع المصرية للسوق الفلسطينية، ورأى ان القرار سياسي اكثر منه اقتصادي، مشيراً إلى أنه يرى في اقدام رئيس الحكومة على تطهير السوق الفلسطينية من البضائع الاسرائيلية يحمل الكثير من المخاطر تهدد اشتية نفسه.

 

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